Alzheimer e Parkinson scoperta proteina che rallenta il declino cognitivo legato all’invecchiamento

Roma, 15 settembre 2025 – Uno stop al processo di declino cognitivo legato all'invecchiamento. Non è fantascienza ma l’ultima frontiera della ricerca scientifica che ha portato a individuata una proteina, la PI31, capace di ripristinare le comunicazioni tra neuroni colpiti da malattie neurodegenerative come il Parkinson. È quanto emerge da uno studio condotto su moscerini della frutta e topi dai ricercatori della Rockefeller University di New York: i risultati, pubblicati sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas), aprono nuovi scenari anche per il trattamento del declino cognitivo legato all'invecchiamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alzheimer e Parkinson, scoperta proteina che rallenta il declino cognitivo legato all’invecchiamento

Alzheimer: il ruolo del gene ABCA7 - Un nuovo studio condotto dal MIT ha identificato come rare varianti del gene ABCA7 possano contribuire allo sviluppo del morbo di Alzheimer. Lo riporta dazebaonews.it