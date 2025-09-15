Almasrimemoria del governo alla Giunta
17.30 E' stata depositata alla Giunta per le Autorizzazioni a procedere la memoria difensiva congiunta del sottosegretario Mantovano e dei ministri di Giustizia e Interno, Nordio e Piantedosi, sul caso Almasri. Le carte inviate verranno discusse nella riunione dell'organismo, in programma mercoledì. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: almasrimemoria - governo
