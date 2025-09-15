Almasri la memoria del governo su Almasri depositata in Giunta Camera
Us?ma al-Ma?r? Na??m E’ stata depositata in Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio la memoria difensiva congiunta dei ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano sul caso Almasri. È quanto si apprende da fonti dell’esecutivo. Si tratta di un unico documento di 23 pagine firmato dai tre componenti del governo. È già convocata mercoledì 17 alle 8,15 la prossima riunione della Giunta, chiamata a esprimersi sulla richiesta di processare Nordio, Piantedosi e Mantovano per il rimpatrio del generale libico a Tripoli nonostante il mandato di arresto della Corte penale internazionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: almasri - memoria
La memoria del governo sul caso Almasri: «Agito in difesa dello Stato» | I giudici: "La scarcerazione viziata da irrazionalità" | Il pdf
Almasri, la memoria difensiva del governo: "Agito in difesa dello Stato"
Caso Almasri, depositata la memoria difensiva del governo
La memoria del governo su Almasri depositata in Giunta alla Camera - X Vai su X
"Quanto emerge sul caso Almasri è di una gravità estrema. Il governo avrebbe operato per coprire la milizia libica con cui, come sembra accertare l'istruttoria del Tribunale dei ministri, avrebbe rafforzato i rapporti nell'ultimo anno, arrivando di fatto ad appaltare - facebook.com Vai su Facebook
Caso Almasri, depositata la memoria difensiva del governo - Le carte inviate verranno discusse nella riunione della Giunta per le autorizzazioni a procedere mercoledì ed è qui che potrebbe trovare spazio anche la difesa di Bartolozzi, la capo di Gabinetto del ... Come scrive msn.com
La memoria del governo su Almasri depositata in Giunta alla Camera - (askanews) – E’ stata depositata in Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio la memoria difensiva congiunta dei ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Pianted ... Riporta askanews.it