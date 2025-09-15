Us?ma al-Ma?r? Na??m E’ stata depositata in Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio la memoria difensiva congiunta dei ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano sul caso Almasri. È quanto si apprende da fonti dell’esecutivo. Si tratta di un unico documento di 23 pagine firmato dai tre componenti del governo. È già convocata mercoledì 17 alle 8,15 la prossima riunione della Giunta, chiamata a esprimersi sulla richiesta di processare Nordio, Piantedosi e Mantovano per il rimpatrio del generale libico a Tripoli nonostante il mandato di arresto della Corte penale internazionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Almasri, la memoria del governo su Almasri depositata in Giunta Camera