Almanacco | Martedì 16 Settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Modenatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 16 Settembre è il 260° giorno del calendario gregoriano, mancano 105 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Sant’EufemiaProverbio di SettembrePer Santa Eufemia comincia la vendemmiaAccadde oggi1904 – In Italia inizia il primo sciopero generale che durerà sino al 21 settembre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: almanacco - marted

almanacco marted236 16 settembre16 Settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Sei nato oggi: I nati il 16 settembre mostrano uno spirito indomabile che non conosce sconfitta o co ... Secondo veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: Almanacco Marted236 16 Settembre