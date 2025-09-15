Allenamento Napoli ripresa di Conte tra sorprese e novità in vista della Champions League
Allenamento Napoli: ripresa al centro tecnico in vista della sfida con il Manchester City Dopo una giornata di riposo, il Napoli di Antonio Conte è tornato al lavoro questa mattina con un'intensa seduta di preparazione in vista dell'atteso debutto stagionale in Champions League contro il Manchester City. Il match, valido per la prima giornata della .
Il Napoli presenta il suo nuovo kit d'allenamento ispirato all'universo "cyborg"
Napoli, il nuovo kit d’allenamento è ispirato all’universo “Cyborg”: rinnovata la partnership con Coca-Cola
Napoli, Kevin De Bruyne a Castel Volturno: il primo allenamento in maglia azzurro
? Allenamento congiunto per i nostri Under 14! ? Domani alle 15:30, presso il Complesso Kennedy di Napoli, i nostri ragazzi scenderanno in campo per un allenamento congiunto con il Napoli. Un'altra tappa importante del percorso di crescita iniziato a R
Nuovo infortunio in casa Napoli Si ferma Nikita Contini, come annunciato dalla SSC Napoli nel proprio report odierno dell'allenamento, per una frattura al dito della mano destra "Nikita Contini, in seguito a un trauma contusivo subito in allenamento, si è so
Napoli al lavoro per il Manchester City: ripresa con palestra e tattica in campo - Dopo il giorno di riposo concesso da Antonio Conte, il Napoli è tornato questa mattina ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno ...
Napoli, domenica libera per gli azzurri. Oggi la ripresa degli allenamenti - Dopo la vittoria contro la Fiorentina, mister Conte, tecnico del Napoli, ha lasciato la domenica libera ai suoi ragazzi, con ...