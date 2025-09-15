Allenamento Juve pre Borussia Dortmund LIVE | la rifinitura dei bianconeri presenti Modesto e Scanavino – FOTO e VIDEO
di Marco Baridon Allenamento Juve pre Borussia Dortmund: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del primo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Borussia Dortmund domani nel primo match di Champions League. Forte di 3 vittorie su 3 in campionato, la Vecchia Signora vuole cominciare col piede giusto anche in Europa. Questo pomeriggio, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 18.20. segue LIVE la seduta con immagini e video. Ore 18:20 – Presenti anche Scanavino e Modesto per seguire l’allenamento pre Juve-Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
