di Marco Baridon Allenamento Juve pre Borussia Dortmund: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del primo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Borussia Dortmund domani nel primo match di Champions League. Forte di 3 vittorie su 3 in campionato, la Vecchia Signora vuole cominciare col piede giusto anche in Europa. Questo pomeriggio, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 18.20. ha seguito LIVE la seduta con immagini e video. Ore 18:38 – Focus su Openda, che ha fatto il suo esordio contro l’Inter, e Cambiaso, che rientra dalla squalifica in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve pre Borussia Dortmund LIVE: assenti Conceicao e Miretti, discorso di Tudor alla squadra – FOTO e VIDEO