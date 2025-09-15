Allenamento Juve pre Borussia Dortmund | assenti Conceicao e Miretti discorso di Tudor alla squadra – FOTO e VIDEO

Juventusnews24.com | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Allenamento Juve pre Borussia Dortmund: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del primo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Borussia Dortmund domani nel primo match di Champions League. Forte di 3 vittorie su 3 in campionato, la Vecchia Signora vuole cominciare col piede giusto anche in Europa. Questo pomeriggio, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 18.20. ha seguito LIVE la seduta con immagini e video. Ore 18:38 – Focus su Openda, che ha fatto il suo esordio contro l’Inter, e Cambiaso, che rientra dalla squalifica in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

allenamento juve pre borussia dortmund assenti conceicao e miretti discorso di tudor alla squadra 8211 foto e video

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve pre Borussia Dortmund: assenti Conceicao e Miretti, discorso di Tudor alla squadra – FOTO e VIDEO

In questa notizia si parla di: allenamento - juve

Allenamento Juve, continua la preparazione in vista del Manchester City: ecco su cosa ha lavorato Tudor. Il recap

Juve, l'allenamento in vista della sfida col City: Conceicao salta la sessione

Allenamento Juve, si corre anche in Florida! I bianconeri mettono nel mirino il City con una serie di lavori mirati: il VIDEO della sessione

allenamento juve pre borussiaNiente rifinitura prima di Juve-Borussia: salta l’esordio in Champions - La vittoria conquistata in casa contro l’Inter ha permesso alla Juventus di restare a punteggio pieno in campionato. Da calciomercato.it

allenamento juve pre borussiaJuventus, la rifinitura pre-Dortmund: si vede Zhegrova, ancora fuori Conceicao - La Juventus si prepara all'esordio nella Fase Campionato della Champions League 2025/2026, domani sera alle ore 21:00 i bianconeri di Tudor se la. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Allenamento Juve Pre Borussia