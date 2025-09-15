Alessio Boni e Cesvi raccontano Palabek in Uganda | un docu-film per dare voce a chi fugge dalla guerra

Ecodibergamo.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA PROIEZIONE. Nella suggestiva cornice della Chiesa della Madonna del Bosco, il 25 settembre, l’attore Alessio Boni e Cesvi presentano al pubblico di Bergamo il docu-film «Lo sguardo dell’altro – Palabek, Uganda». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

alessio boni e cesvi raccontano palabek in uganda un docu film per dare voce a chi fugge dalla guerra

© Ecodibergamo.it - Alessio Boni e Cesvi raccontano Palabek in Uganda: un docu-film per dare voce a chi fugge dalla guerra

In questa notizia si parla di: alessio - boni

Yara, il film sul caso Gambirasio con Isabella Ragonese e Alessio Boni: dove e quando vederlo

Alessio Boni a “Parole in Villa“

Terni Summer Fest, debutta la rassegna con Alessio Boni: “Un atto di bellezza, libertà e verità”

alessio boni cesvi raccontanoAlessio Boni e Cesvi raccontano Palabek in Uganda: un docu-film per dare voce a chi fugge dalla guerra - Nella suggestiva cornice della Chiesa della Madonna del Bosco, il 25 settembre, l’attore Alessio Boni e Cesvi presentano al pubblico di Bergamo il docu- Da ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Alessio Boni Cesvi Raccontano