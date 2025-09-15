Alessandro Basciano il Riesame respinge il ricorso del dj | confermato il braccialetto elettronico

Milano, 15 settembre 2025 - Il tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso di Alessandro Basciano confermando la misura cautelare del divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico all' ex fidanzata Sophie Codegoni. L'udienza si era svolta lo scorso venerdì nell'ambito del procedimento in cui il deejay e influencer risulta indagato per atti persecutori. Questo era il terzo appello presentato dal difensore Leonardo D'Erasmo contro il provvedimento. " Speriamo bene", aveva detto Basciano venerdì scorso, lasciando il palazzo di Giustizia dopol'udienza. Il noto volto televisivo è atteso domani in un commissariato di Milano per l'applicazione del braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

