Alessandro Basciano il Riesame conferma | divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni e il braccialetto elettronico

Ilgiornale.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso presentato da Alessandro Basciano e ha confermato la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dall’ex compagna Sophie Codegoni, con l’applicazione del braccialetto elettronico. L'ex volto del Grande Fratello Vip è atteso martedì in un commissariato del capoluogo lombardo per la riapplicazione del dispositivo, già rimosso in precedenza. Il braccialetto rimosso: “Motivi medici”. Il dispositivo era già stato installato il 14 agosto, ma Basciano lo aveva tolto pochi giorni dopo, sostenendo di essersi ferito durante le vacanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

