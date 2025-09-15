Alessandro Basciano dovrà mettere il braccialetto elettronico respinto il ricorso al Riesame

Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso di Alessandro Basciano e ha confermato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico all'ex compagna, Sophie Codegoni che lo accusa di stalking. L'appuntamento, già fissato nei giorni scorsi, per la riapplicazione del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

