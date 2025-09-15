Alessandro Basciano dovrà mettere il braccialetto elettronico respinto il ricorso al Riesame
Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso di Alessandro Basciano e ha confermato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico all'ex compagna, Sophie Codegoni che lo accusa di stalking. L'appuntamento, già fissato nei giorni scorsi, per la riapplicazione del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Nuovi amori per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Con chi sono stati visti
Sophie Codegoni ancora senza protezione: Alessandro Basciano Senza Braccialetto Elettronico!
Carenza di braccialetti elettronici: “Resta senza anche Alessandro Basciano”
Sophie Codegoni, ospite oggi a Verissimo ha parlato di Alessandro Basciano e della loro Celine.
Alessandro Basciano e il tormentone del braccialetto elettronico: oggi il ricorso al Riesame. Il dj: "Speriamo in bene"
Stalking a Sophie Codegoni, per Alessandro Basciano confermato il braccialetto elettronico - Il tribunale del Riesame ha respinto il ricorso del dj: in Grecia si era fatto rimuovere il dispositivo a causa di un presunto infortunio ... Si legge su milano.repubblica.it
Milano: deejay Basciano ricorre a Riesame contro braccialetto elettronico - Alessandro Basciano, il deejay e influencer accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, si è rivolto al Riesame di Milano per annullare la misura ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it