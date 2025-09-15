Al via la prima stagione del Teatro di Fondi

Fondi, 15 settembre 2025 – L’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre, ha partecipato oggi alla conferenza di presentazione della prima stagione del Teatro di Fondi, co-finanziato dalla Regione Lazio, alla presenza del Presidente della Regione, Francesco Rocca, del senatore Claudio Fazzone, del sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, dell’amministratore delegato dell’ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), Luca Fornari, e della direttrice artistica dell’associazione teatrale, Isabella Di Cola. “Il Teatro è molto più di un luogo di spettacolo: è un presidio culturale, un laboratorio di idee, un motore di sviluppo per il territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

