Al Palazzo del Vescovo si celebrano gli 80 anni della Liberazione con una mostra dedicata alla Resistenza

A ottant’anni dalla Liberazione il Comune di Codigoro e l’Anpi rinnovano l’impegno della memoria con l’inaugurazione della mostra storico-documentaria 'La Resistenza a Codigoro' che ha come sottotitolo 'Gappiste e gappisti, sappisti, partigiani e partigiane, patrioti e patriote, benemeriti e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it