Al Palazzo del Vescovo si celebrano gli 80 anni della Liberazione con una mostra dedicata alla Resistenza
A ottant’anni dalla Liberazione il Comune di Codigoro e l’Anpi rinnovano l’impegno della memoria con l’inaugurazione della mostra storico-documentaria 'La Resistenza a Codigoro' che ha come sottotitolo 'Gappiste e gappisti, sappisti, partigiani e partigiane, patrioti e patriote, benemeriti e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Mons. Vincenzo Bertolone, vescovo emerito di Catanzaro-Squillace, è giunto nel pomeriggio a San Vitaliano. È stato ricevuto nel Palazzo Vescovile di Nola, per un colloquio e un saluto cordiale con il nostro Vescovo, Mons. Francesco Marino. Subito dopo ha - facebook.com Vai su Facebook
Al Palazzo del Vescovo si celebrano gli 80 anni della Liberazione con una mostra dedicata alla Resistenza; «Costruttori di futuro da 80 anni», Confindustria Mantova celebra la sua storia; Verso il Conclave, installati stufa e comignolo nella Cappella Sistina. Lunedì doppia Congregazione - La processione a lume di candela per Papa Francesco in Piazza San Pietro.
Il Tempo compie 80 anni, a Palazzo Wedekind il convegno "L'importanza delle infrastrutture" - Martedì 19 novembre a Palazzo Wedekind, storica sede del giornale a Piazza Colonna a Roma, si svolgerà a ... iltempo.it scrive