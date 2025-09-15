Al MAXXI la prima edizione di Bayram – Il tempo della cosmopolitica
Roma, 15 set. (askanews) – Sabato 4 ottobre 2025 il MAXXI -Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospiterà la prima edizione di “Bayram – Il tempo della cosmopolitica”, un evento unico che si presenterà come una vera e propria maratona culturale: 22 ore consecutive di incontri, dal titolo “La generazione cosmica”. Bayram nasce con l’ambizione di mettere in relazione linguaggi, discipline e sensibilità differenti, chiamando a raccolta ottanta ospiti provenienti da tutto il mondo: scienziati e filosofi, poeti e fisici, cantanti e imprenditori, giornalisti e astronauti, teologi e pensatori chiamati a rispondere a una domanda urgente del nostro secolo: “Come sarebbe il mondo se le cose andassero diversamente?”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: maxxi - prima
Nasce 'Bayram – Il tempo della cosmopolitica'. La prima edizione al Museo Maxxi di Roma | http://ANSA.it https://share.google/4QmLj7pxNbocU0BkF… - X Vai su X
Il Museum of Contemporary Art di Zagabria ospita la prima personale croata dell’artista Rosa Barba, presentata nell’ambito della 21ª edizione del festival 25 FPS, fino al 9 novembre 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Al MAXXI la prima edizione di “Bayram – Il tempo della cosmopolitica” - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospiterà la prima edizione di “Bayram – Il tempo della cosmopolitica”, un evento unico che si ... Scrive itacanotizie.it
Nasce 'Bayram – Il tempo della cosmopolitica'. La prima edizione al Museo Maxxi di Roma - ospiterà la prima edizione di Bayram – Il tempo della cosmopolitica, dal titolo: “La generazione cosmica”. Da ansa.it