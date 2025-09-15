Al MAXXI la prima edizione di Bayram – Il tempo della cosmopolitica

Roma, 15 set. (askanews) – Sabato 4 ottobre 2025 il MAXXI -Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospiterà la prima edizione di “Bayram – Il tempo della cosmopolitica”, un evento unico che si presenterà come una vera e propria maratona culturale: 22 ore consecutive di incontri, dal titolo “La generazione cosmica”. Bayram nasce con l’ambizione di mettere in relazione linguaggi, discipline e sensibilità differenti, chiamando a raccolta ottanta ospiti provenienti da tutto il mondo: scienziati e filosofi, poeti e fisici, cantanti e imprenditori, giornalisti e astronauti, teologi e pensatori chiamati a rispondere a una domanda urgente del nostro secolo: “Come sarebbe il mondo se le cose andassero diversamente?”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it