Ajax Inter le probabile scelte di Chivu | sorpresa in porta cambia la difesa!

Ajax Inter, le ultime in vista della prima giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La sfida contro l’ Ajax, in programma mercoledì 17 settembre, potrebbe segnare un punto di svolta per l’ Inter, con alcuni cambiamenti tattici e di formazione previsti da Cristian Chivu in vista della difficile trasferta in Champions League. Dopo la sconfitta contro la Juventus, che ha lasciato amarezza in casa nerazzurra, la partita contro la squadra olandese rappresenta una possibilità importante per rialzarsi e dimostrare di poter competere ai massimi livelli in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

