Ajax Inter le probabile scelte di Chivu | sorpresa in porta cambia la difesa!
Ajax Inter, le ultime in vista della prima giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La sfida contro l’ Ajax, in programma mercoledì 17 settembre, potrebbe segnare un punto di svolta per l’ Inter, con alcuni cambiamenti tattici e di formazione previsti da Cristian Chivu in vista della difficile trasferta in Champions League. Dopo la sconfitta contro la Juventus, che ha lasciato amarezza in casa nerazzurra, la partita contro la squadra olandese rappresenta una possibilità importante per rialzarsi e dimostrare di poter competere ai massimi livelli in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Calciomercato Inter, Edson Álvarez andrà al Fenerbahce: nerazzurri e Ajax battute sul tempo dal Club turco
Klaassen pronto alla sfida da ex all’Inter col suo Ajax: «Speravo di incontrare i nerazzurri per un motivo»
Quote Champions, Inter favorita sull'Ajax. Si prevede una gara con parecchi gol - X Vai su X
Gazzetta dello Sport - Inter, paga Sommer: con l’Ajax tocca a Martinez. E sarebbe la prima volta in assoluto che Sommer viene panchinato per scelta tecnica - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni di Ajax-Inter: Chivu cambia i titolari - Il tecnico dell’ Inter, Cristian Chivu, potrebbe apportare alcune modifiche rispetto all’undici titolare visto in queste prime uscite e, soprattutto, contro la Juventus. Lo riporta passioneinter.com
Pronostico Ajax-Inter: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse sulla 1° giornata di Champions League 2025-2026 - Analisi, probabili formazioni, guida tv e scommesse sulla 1° giornata di Champions League. Come scrive betitaliaweb.it