Ajax Inter le probabile scelte di Chivu | sorpresa in porta cambia la difesa!

Internews24.com | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ajax Inter, le ultime in vista della prima giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La sfida contro l’ Ajax, in programma mercoledì 17 settembre, potrebbe segnare un punto di svolta per l’ Inter, con alcuni cambiamenti tattici e di formazione previsti da Cristian Chivu in vista della difficile trasferta in Champions League. Dopo la sconfitta contro la Juventus, che ha lasciato amarezza in casa nerazzurra, la partita contro la squadra olandese rappresenta una possibilità importante per rialzarsi e dimostrare di poter competere ai massimi livelli in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

ajax inter le probabile scelte di chivu sorpresa in porta cambia la difesa

© Internews24.com - Ajax Inter, le probabile scelte di Chivu: sorpresa in porta, cambia la difesa!

In questa notizia si parla di: ajax - inter

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Calciomercato Inter, Edson Álvarez andrà al Fenerbahce: nerazzurri e Ajax battute sul tempo dal Club turco

Klaassen pronto alla sfida da ex all’Inter col suo Ajax: «Speravo di incontrare i nerazzurri per un motivo»

Probabili formazioni di Ajax-Inter: Chivu cambia i titolari - Il tecnico dell’ Inter, Cristian Chivu, potrebbe apportare alcune modifiche rispetto all’undici titolare visto in queste prime uscite e, soprattutto, contro la Juventus. Lo riporta passioneinter.com

ajax inter probabile sceltePronostico Ajax-Inter: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse sulla 1° giornata di Champions League 2025-2026 - Analisi, probabili formazioni, guida tv e scommesse sulla 1° giornata di Champions League. Come scrive betitaliaweb.it

Cerca Video su questo argomento: Ajax Inter Probabile Scelte