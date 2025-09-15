Ajax-Inter Champions League 17-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Dopo la delusione del derby d’Italia e del secondo ko di fila in campionato, l’Inter sposta il focus sulla Champions League, dove sarà ospite dell’Ajax alla Johan Cruijff Arena Per la prima giornata del girone unico a 36 squadre. I nerazzurri sono chiamati a reagire dopo due ko pesanti e deludenti, soprattutto perché arrivati entrambi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: ajax - inter

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti

Calciomercato Inter, Edson Álvarez andrà al Fenerbahce: nerazzurri e Ajax battute sul tempo dal Club turco

FCIN1908 / Ajax-Inter, Chivu ha deciso: gioca Pio Esposito - X Vai su X

Usando parole chiare e nette il tecnico dell’Inter ufficializza la presenza in campo di Sommer in Ajax-Inter: https://fanpa.ge/f5ycm - facebook.com Vai su Facebook

Ajax-Inter, si difenda chi può; Ajax-Inter dove vederla: DAZN, Sky o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni; quote Ajax Inter: il pronostico sui nerazzurri.

Ajax-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League - Lautaro, che ha saltato la rifinitura e ha lavorato in palestra per un leggero mal di schiena, sta bene e può giocare dal primo minuto contro l'Ajax. Si legge su sport.sky.it

Ajax-Inter, Chivu in conferenza: "Non tolgo Sommer perché lo chiede il popolo" - L'allenatore dei nerazzurri ed ex del match, accompagnato da Denzel Dumfries, presenta la sfida ai giornalisti alla Johan Cruijff Arena ... Scrive sport.sky.it