Agrigento capitale della cultura opposizione critica dossier e gestione fondazione

I consiglieri Alessia Bongiovi, Valentina Cirino, Pietro Vitellaro e Roberta Zicari sollevano critiche sulla gestione del dossier per la candidatura a capitale della cultura da parte del Comune. Tour fra i monumenti del centro storico: Agrigento è Capitale della cultura. festivi esclusiSecondo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Agrigento capitale italiana della cultura, Zicari (Dc): "Subito la delibera per San Calò"

Farm Cultural Park e Capitale italiana della cultura: 3 appuntamenti tra Favara, Agrigento e Aragona

Siccità in Sicilia. Agrigento è capitale della cultura ma senza dissalatore

Agrigento capitale della cultura, opposizione critica dossier e gestione fondazione; Agrigento Capitale della cultura, una giornata per Falcone e Borsellino; Agrigento Capitale della Cultura 2025, Mattarella: La nostra ricchezza è nella pluralità.

Agrigento Capitale della Cultura 2025, tra miracoli mancati e ombre: il j’accuse della Corte dei conti - L'elenco delle criticità e dei dubbi resta lungo e preoccupante, stampato a pagina 139 e 140 delle 144 che compongono il referto dei magistrati della Sezione di controllo ... lasicilia.it scrive

La Corte dei Conti boccia “Agrigento capitale della cultura” - Si tratta dell’istruttoria dei magistrati contabili, guidati dal presidente della Sezione di controllo Salvatore Pilato, su cui si baserà il contraddittorio. Come scrive livesicilia.it