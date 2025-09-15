Aggressione di Ferragosto a Numana daspo urbano al responsabile del ferimento di un giovane
L'aggressione era avvenuta a notte inoltrata nel giorno di Ferragosto: ad avere la peggio un giovane che dopo aver subito un violento pugno al volto era caduto a terra e aveva riportato una frattura al naso con una diagnosi di 21 giorni di prognosi. Nei confronti del responsabile, il.
In questa notizia si parla di: aggressione - ferragosto
Violenza sessuale al Foro Italico di Palermo: arrestato un 24enne per l'aggressione di Ferragosto ad una studentessa
«Quaranta minuti di paura» nella pizzeria Pinko Pallino di San Giovanni in Persiceto: il titolare racconta l’aggressione di Ferragosto: «devo solo fare i complimenti ai dipendenti» - X Vai su X
I carabinieri ricostruiscono l’aggressione avvenuta la notte di Ferragosto e l'attività che ha portato al fermo di un giovane #cronacanera #cronaca #carabinieri #violenzasessuale #sicilia #notiziedelgiorno - facebook.com Vai su Facebook
