Aggredito e rapinato al primo appuntamento | inflitti 12 anni di reclusione

GALATONE – Sei anni di reclusione e duemila euro di multa a testa per Ivano Filoni, 27enne, e Ilaria Orlando, 30enne, entrambi di Galatone: è la condanna inflitta oggi dal collegio della seconda sezione penale del tribunale di Lecce, presieduto dal giudice Pietro Baffa, ai due imputati ritenuti i.

Giovane cade nel tranello del primo appuntamento e viene rapinato: condannata una coppia - Questa la sentenza emessa nei confronti di Ivano Filoni, 26 anni, e Ilaria Orlando, 29, entrambi residenti ...

