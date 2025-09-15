Aggredito e rapinato al primo appuntamento | inflitti 12 anni di reclusione
GALATONE – Sei anni di reclusione e duemila euro di multa a testa per Ivano Filoni, 27enne, e Ilaria Orlando, 30enne, entrambi di Galatone: è la condanna inflitta oggi dal collegio della seconda sezione penale del tribunale di Lecce, presieduto dal giudice Pietro Baffa, ai due imputati ritenuti i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: aggredito - rapinato
Giovane cade nel tranello del primo appuntamento e viene rapinato: condannata una coppia - Questa la sentenza emessa nei confronti di Ivano Filoni, 26 anni, e Ilaria Orlando, 29, entrambi residenti ...