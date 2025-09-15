Affari Tuoi la fortuna gioca in sfavore del Piemonte | la pacchista di Chieri torna a casa a mani vuote

Con tanti se e tanti ma, la partita di Ilaria Mollo sarebbe potuta essere diversa. Un destino avverso quello della concorrente che nella serata di domenica, 14 settembre, è stata protagonista di Affari Tuoi, tra i più amati giochi televisivi in access prime time, condotto su Rai1 da Stefano De. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

“Affari Tuoi”, la ternana Valentina accetta 40mila euro

Affari Tuoi, il gran finale: l’ultimo saluto di Stefano De Martino

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

La dirigente di Fratelli D’Italia e sorella della premier torna sul gossip secondo cui avrebbe avuto un’amicizia «speciale» con il conduttore di Affari Tuoi: «Su di me raccontano la qualunque» - X Vai su X

Antonio Calabria di #Partinico protagonista ad Affari Tuoi con il pacco 13 Momento simpatico ieri sera ad Affari Tuoi con protagonista Antonio Calabria, di Partinico. In trasmissione ha giocato con il pacco numero 13 trovando lo “Schurze”, dando vita a un picc - facebook.com Vai su Facebook

Affari Tuoi, la fortuna gioca in sfavore del Piemonte: la pacchista di Chieri torna a casa a mani vuote; Affari Tuoi, la fortuna sorride al valdostano Mattia che porta casa 100mila euro; Affari tuoi, Stefano De Martino sepolto dalle critiche: la Rai corre ai ripari e cambia tutto, la rivoluzione.

Ascolti TV 14 settembre, Affari tuoi sfida La ruota della fortuna: chi ha vinto tra Imma Tataranni e La notte nel cuore - In prima serata, Rai1 ha proposto la replica della serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, su Ca ... Si legge su fanpage.it

Affari Tuoi, finisce male per Ilaria: la concorrente bacia Stefano De Martino - Ignora l'avvertimento del pacchista e perde tutto: l'avventura di Ilaria ad Affari Tuoi termina con una deludente Regione Fortunata e un bacio al conduttore ... Segnala ilsipontino.net