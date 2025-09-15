Affari tuoi gli ha detto c***lo | caos sui titoli di coda

"Ma che 'fortuna' questi concorrenti alla Regione fortunata. Nel giro di una settimana Prima vincono 100.000 euro, ora 50.000 euro ". Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, c'è sempre spazio per i sospetti e i veleni, soprattutto tra i telespettatori che commentano in tempo reale le puntate su X. Ma sui social, per una volta, c'è tanta tanta gioia perché i due giovani concorrenti, portandosi a casa un bel gruzzolo in extremis puntando tutto sulla Toscana, riescono a regalare a tutti un piccolo sogno d'amore. " Gli ha detto coolo sul finale", "CHE COLPO DI SCENA", "Eh ma che cu***ni con ste regioni", "Che bellini loro però, lui pare un amore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, "gli ha detto c***lo": caos sui titoli di coda

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

