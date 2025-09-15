AEW | Rumor sul possibile addio di Claudio Castagnoli ecco la sua situazione

La recente assenza di Claudio Castagnoli dall’evento Grand Slam Mexico della AEW aveva generato preoccupazioni tra i fan riguardo al suo futuro nella federazione. Secondo quanto riportato da Fightful Select, la situazione contrattuale del wrestler svizzero è ora più chiara. L’assenza che ha fatto nascere i dubbi. Claudio Castagnoli avrebbe dovuto apparire all’evento messicano della AEW, ma la sua assenza ha immediatamente scatenato speculazioni. Molti fan hanno notato che il wrestler si avvicinava al terzo anniversario del suo arrivo nella federazione, facendo nascere il sospetto che il suo contratto potesse essere in scadenza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

