AEW | Nigel McGuinness e la compagna aspettano un figlio

Siamo abituati a vederlo dietro il tavolo dei commentatori mentre cerca in tutti i modi di screditare il suo eterno rivale Bryan Danielson, e occasionalmente lo vediamo sul ring in AEW a dare lezioni di tecnica a chiunque. Ma a breve vedremo un’altra versione di Nigel McGuinness: sicuramente meno violenta, e certamente più familiare. Fiocco in arrivo. Con un post a doppia firma su Instagram, infatti, Nigel e la compagna Kaori Takee hanno annunciato ufficilamente di essere in dolce attesa. I due sono sempre stati una coppia molto riservata, e si frequentano più o meno dal 2019. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da K A O R I (@kaorious) Congratulazioni da parte di tutta la redazione di ZonaWrestling!. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

