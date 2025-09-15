AEW | Jack Perry invia un coltello a Matt Jackson la faida con gli Young Bucks si fa oscura
Le cose si stanno facendo più contorte che mai tra gli Young Bucks e Jack Perry, almeno nell’universo di Being the Elite. Nell’ultimo episodio della serie, Matt Jackson ha ricevuto per posta un pacco sospetto. All’interno? Un grosso coltello e un biglietto scritto a mano con la frase: “Per la prossima volta che vorrai pugnalarmi alle spalle.” Quella sola battuta è bastata a far pensare ai fan che Jack Perry stia preparando la sua prossima mossa in questa faida di lunga durata. In un episodio precedente, infatti, si era visto Matt ignorare una telefonata di Perry, aggiungendo ulteriore tensione a questa rivalità che cresce lentamente ma costantemente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
