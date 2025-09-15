Adzic Juve svelato l’incredibile retroscena | questo club di Serie A era molto interessato al montenegrino ma… Cosa è successo

Adzic Juve, svelato l’incredibile retroscena della scorsa sessione di mercato: ecco il club più interessato. Arriva un’interessante rivelazione di mercato sul conto di Adzic, il giovane attaccante che sta ben impressionando in questo inizio di stagione con la Juventus. Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky ha svelato un retroscena sul suo passato, raccontando che il montenegrino era stato nel mirino di diversi club, pronti a contenderselo in prestito. Tra questi, una squadra in particolare aveva provato con maggiore insistenza a portarlo a casa: il Genoa. Il club ligure, infatti, è stato il più vicino ad Adzic, anche se non aveva messo in campo una seria trattativa per averlo in prestito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

