Adopt Rivers and Lakes progetto per la tutela di fiumi e laghi

Desenzano del Garda, 15 set. (askanews) - A Desenzano del Garda è stato inaugurato "Adopt Rivers and Lakes", un'iniziativa che unisce azioni concrete di raccolta rifiuti, attività di monitoraggio scientifico e campagne di sensibilizzazione per la tutela degli ecosistemi di acqua dolce. Abbiamo parlato con Luigi Agresi, WWF Italia: "Il progetto Adopt Rivers and Lakes nasce nell'ambito delle iniziative che dà nel WWF Italia porta avanti per la tutela delle acque interne. Acque interne il cui buono stato è fondamentale non solo perché la tutela della biodiversità è un valore in sé ma anche per i servizi ecosistemici che questi ambienti forniscono a tutti noi, a cominciare dall'acqua ovviamente che è la risorsa forse più basilare di tutte". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Adopt Rivers and Lakes", progetto per la tutela di fiumi e laghi

