Addio al Maestro Aldo Leonardi noto artista che ha dirato luce al piazza Redecocca
Nelle prime ore del 14 settembre ci ha lasciato il noto artista Aldo Leonardi, socio fondatore dell’Associazione Artisti della Redecocca. A inizio 2025, la diagnosi di una malattia che non avrebbe lasciato scampo, non ha fermato il direttore artistico della Redecocca Art Gallery, sede. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Addio all’artista Aldo Leonardi, anima della Redecocca Art Gallery - Artista ma anche vivace organizzatore di eventi espositive è stato Aldo Leonardi che ha cessato di vivere, nella mattinata di ieri, nella sua casa di via don Minzoni. Si legge su msn.com