Addio a Matteo Franzoso talento dello sci azzurro scomparso a 25 anni
La comunità dello sci italiano in queste ore piange la scomparsa di Matteo Franzoso, talento di 25 anni delle Fiamme Gialle, deceduto in una clinica di Santiago del Cile in seguito a un gravissimo trauma cranico riportato durante un allenamento a La Parva. Il suo 26° compleanno sarebbe stato domani, 16 settembre. Un dolore che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: addio - matteo
Matteo e Melissa, due vite spezzate in un attimo. "Addio a ragazzi pieni di sogni, speranze, futuro"
Fidanzati morti nello schianto: ultimo addio congiunto per Matteo e Melissa
Oggi l'addio a Melissa e Matteo: proclamato il lutto cittadino
Addio a Matteo Franzoso, promessa dello sci azzurro stroncata da un tragico incidente in Cile - X Vai su X
Ciao voce, ADDIO AL NUBILATO e CELIBATO di ENZA E MATTEO... I CUGINI. SABATO 13 SETTEMBRE SI SPOSANO... Ruben Vai su Facebook
Addio Matteo Franzoso, si è spento lo sciatore azzurro in coma dopo incidente in Cile; Addio a Matteo Franzoso, il campione che sognava la velocità: la neve se lo porta via a 25 anni; Addio a Matteo Franzoso, talento dello sci azzurro scomparso a 25 anni.
Addio a Matteo Franzoso: lutto nello sci italiano - Matteo Franzoso è morto dopo un grave incidente in allenamento a La Parva. Lo riporta msn.com
Addio a Matteo Franzoso, il campione che sognava la velocità: la neve se lo porta via a 25 anni - Il giovane sciatore genovese, cresciuto a Sestriere e promessa delle discipline veloci, è morto dopo due giorni di coma in seguito a una caduta terribile durante un allenamento sulle piste di La Parva ... Riporta giornalelavoce.it