Addio a Matteo Franzoso morto in Cile lo sciatore in coma da due giorni dopo un incidente in allenamento aveva 26 anni
Franzoso, cresciuto sciisticamente al Sestriere, aveva riportato un grave trauma cranico, ed era in coma da sabato Non ce l'ha fatta lo sciatore Matteo Franzoso, morto dopo esser rimasto vittima di un brutto incidente in allenamento in Cile lo scorso sabato, ed in coma da due giorni. Le sue c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Addio a Matteo Franzoso, promessa dello sci azzurro stroncata da un tragico incidente in Cile - A causa di un salto sfortunato e di una perdita di controllo ha battuto violentemente la testa contro una staccionata ... Segnala tg.la7.it
Addio a Matteo Franzoso: lutto nello sci italiano - Matteo Franzoso è morto dopo un grave incidente in allenamento a La Parva. Si legge su calciomagazine.net