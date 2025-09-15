Addio a Franco Ligas voce cult dello sport in tv

La redazione sportiva italiana saluta con profonda commozione Franco Ligas, scomparso a 79 anni all’Ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze, dove lottava da tempo con la malattia. Telecronista dallo stile inconfondibile, la sua voce ha cucito ricordi indelebili nella memoria di milioni di appassionati. L’impronta di una voce inconfondibile La fisionomia professionale di Ligas si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Addio a Franco Ligas, voce cult dello sport in tv

In questa notizia si parla di: addio - franco

Addio a Franco Tasselli, il pizzaiolo amato da tutti

Addio a Franco Testa, il ciclista campione olimpico di Roma 1960

Lutto a Nocera Inferiore, addio all'ex sindaco socialista Franco Caso

Striscia la notizia. . Addio a Franco Ligas Leggi l’articolo al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/addio-di-striscia-a-franco-ligas-storico-giornalista-e-commentatore-sportivo_880913 #Striscialanotizia #FrancoLigas Vai su Facebook

Addio a Franco Ligas, storico volto di Mediaset. Nato a Oristano, era tornato a vivere in Sardegna dopo aver lasciato Mediaset per andare in pensione - X Vai su X

Addio a Franco Ligas, la voce sportiva di Mediaset; Addio a Franco Ligas, storica voce dello sport in TV: si è spento a 79 anni; Addio a Franco Ligas, morta a quasi 80 anni la storica voce dello sport di Mediaset.

Addio a Franco Ligas, volto e voce storica di momenti indimenticabili tra calcio e pugilato - Il mondo del calcio e del giornalismo piange la scomparsa di Franco Ligas, giornalista che per anni è stato un volto televisivo del calcio ma anche. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Addio a Franco Ligas, voce inconfondibile dello sport italiano - La sua carriera tv era iniziata nel 1976 con un’intervista ad Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli, freschi vincitori della Coppa Davis. Da gonfialarete.com