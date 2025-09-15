Addio a Franco Ligas storico giornalista sportivo | aveva 79 anni

Lidentita.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalismo sportivo italiano piange la scomparsa di Franco Ligas, volto noto delle reti Mediaset, morto all’età di 79 anni dopo una lunga malattia. Nato a Oristano il 10 gennaio 1946, aveva costruito gran parte della sua carriera in Toscana, prima di fare ritorno nella sua Sardegna al momento della pensione. Franco Ligas, gli esordi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: addio - franco

Addio a Franco Tasselli, il pizzaiolo amato da tutti

Addio a Franco Testa, il ciclista campione olimpico di Roma 1960

Lutto a Nocera Inferiore, addio all'ex sindaco socialista Franco Caso

addio franco ligas storicoAddio a Franco Ligas, volto e voce storica di momenti indimenticabili tra calcio e pugilato - Il mondo del calcio e del giornalismo piange la scomparsa di Franco Ligas, giornalista che per anni è stato un volto televisivo del calcio ma anche. Come scrive tuttomercatoweb.com

addio franco ligas storicoAddio a Franco Ligas, voce storica dello sport in Tv - Cresciuto tra Oristano e Cagliari nella sua lunga carriera ha intervistato i grandi dello sport e raccontato gli eventi sportivi più importanti ... Scrive lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Franco Ligas Storico