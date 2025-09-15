Addio a Franco Ligas il ricordo di Mediaset | Quelle notti magiche della boxe per il calcio un amore viscerale

Cagliari, 15 sett – È morto a 79 anni Franco Ligas, giornalista sportivo che ha legato il proprio volto soprattutto a Mediaset. Era malato da tempo. Nato a Oristano, aveva costruito la propria carriera professionale in Toscana. Nel 1976, per Tele Libera Firenze, intervistò Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli dopo il trionfo in Coppa Davis in Cile. In seguito condurrà per la stessa emittente una trasmissione incentrata sul tennis. Passò poi a Canale dei Bambini occupandosi di tennis e ippica, quindi a Elefante Tv. L’esordio per le reti Fininvest avvenne nel 1984, trattando di di pugilato e tennis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

