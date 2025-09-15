Ad Ottone la visita dei principi Doria Pamphilj
Domenica 14 settembre è stata una giornata speciale per la comunità di Ottone: vi è stata la graditissima visita dei principi Doria Pamphilj. È ormai qualche decennio che Don Massimiliano Floridi e la consorte principessa Gesine Doria Pamphilj hanno deciso di recuperare i legami con le terre, già. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: ottone - visita
Ad Ottone la visita dei principi Doria Pamphilj; Un pomeriggio alla riscoperta della storia di Ottone con i discendenti dei principi Doria Pamphilj.
