C'è un accordo su TikTok. Lo fa sapere Donal Trump, ovviamente attraverso i social, pur senza citare mai il nome dell'azienda. In un post pubblicato sul suo social Truth il presidente Trump dice che l'incontro tra funzionari Usa e cinesi a Madrid è stato raggiunto un accordo su TikTok. "Il grande incontro commerciale in Europa tra gli Stati Uniti d'America e la Cina è andato molto bene" ed "è stato raggiunto anche un accordo su una certa azienda che i giovani del nostro Paese desideravano fortemente salvare. Saranno molto felici!", ha scritto Trump senza tuttavia esplicitare a quale azienda si riferisca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accordo su Tik Tok negli Usa. Trump: "Incontro Xi"