Accordo su Tik Tok negli Usa Trump | Incontro Xi

Ilgiornale.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un accordo su TikTok. Lo fa sapere Donal Trump, ovviamente attraverso i social, pur senza citare mai il nome dell'azienda. In un post pubblicato sul suo social Truth il presidente Trump dice che l'incontro tra funzionari Usa e cinesi a Madrid è stato raggiunto un accordo su TikTok. "Il grande incontro commerciale in Europa tra gli Stati Uniti d'America e la Cina è andato molto bene" ed "è stato raggiunto anche un accordo su una certa azienda che i giovani del nostro Paese desideravano fortemente salvare. Saranno molto felici!", ha scritto Trump senza tuttavia esplicitare a quale azienda si riferisca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

accordo su tik tok negli usa trump incontro xi

© Ilgiornale.it - Accordo su Tik Tok negli Usa. Trump: "Incontro Xi"

In questa notizia si parla di: accordo - trump

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Trump mira ad accordo con Bibi su Gaza

accordo tik tok usaTikTok negli Usa, Trump annuncia accordo con la Cina: "Saranno felici i nostri giovani" - Leggi su Sky TG24 l'articolo TikTok negli Usa, Trump annuncia accordo con la Cina: 'Saranno felici i nostri giovani' ... Segnala tg24.sky.it

accordo tik tok usaTikTok resta negli USA: accordo preliminare tra Washington e Pechino - L'amministrazione Trump annuncia un 'framework' d'intesa con la Cina per permettere a TikTok di continuare a operare negli Stati Uniti, nonostante il bando approvato dal Congresso lo scorso anno. Riporta multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Tik Tok Usa