acasa di agatha christie i segreti della villa estiva della regina del crimine

A casa di Agatha Christie i segreti della villa estiva della Regina del Crimine
La villa di campagna di Agatha Christie, arroccata sulla riva del Dart nel Devon, è un gioiello sospeso fra i boschi e il tempo. Immersa in un grande giardino all’inglese che scende dolcemente verso l’acqua, questa dimora georgiana trasuda un fascino d’altri tempi. L’intero edificio sembra ancora ambientato negli anni Cinquanta. Qui la “Regina del Crimine” trascorreva estati felici tra picnic, giochi da giardino e lunghe ore trascorse a leggere i suoi romanzi. Un’atmosfera così fiabesca che la stessa Christie chiamò Greenway “the loveliest place in the world” . Greenway, la villa sul fiume che incantò Agatha Christie. 🔗 Leggi su Dilei.it
