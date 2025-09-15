Abusi Papa | La Chiesa si inginocchia imparare ad ascoltare ferite
Papa Leone XIV ha guidato nella Basilica di San Pietro in Vaticano la veglia di preghiera organizzata nell’ambito del Giubileo della Consolazione. La Chiesa “di cui alcuni membri purtroppo vi hanno ferito” si “inginocchia” davanti a Maria insieme a chi ha subito “l’ingiustizia e la violenza dell’abuso”, le parole del Pontefice. “Che tutti possiamo imparare da lei a custodire i più piccoli e fragili con tenerezza. Che impariamo ad ascoltare le vostre ferite, a camminare insieme. Che possiamo ricevere da Maria Addolorata la forza di riconoscere che la vita non è definita solo dal male patito, ma dall’amore di Dio che mai ci abbandona e che guida tutta la Chiesa”, ha aggiunto il Papa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: abusi - papa
Abusi su un bimbo di 11 anni, inchiesta sull’agente del cinema. Il papà: “Mio figlio è forte”
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Abusi: Papa a vescovi, siate fermi e decisi nell’affrontarli
Le parole di Papa Leone XIV sugli abusi del clero segnano un cambio di tono rispetto alla 'tolleranza zero' di Bergoglio - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #PapaLeoneXIV ai #vescovi: gli #abusi del #clero vanno affrontati #12settembre #Tv2000 #NEWS #Papa #Pope #PapaLeone #LeoneXIV #Vaticano @tg2000it - X Vai su X
Il mea culpa della Chiesa sugli abusi, Papa Leone: "Oggi ci inginocchiamo davanti alle vittime" - «Il dolore non generi violenza» che «non è l’ultima parola, perché vinta dall’amore che sa perdonare», anche se «la violenza patita non può essere cancellata». Segnala gazzettadelsud.it
Abusi sessuali nella Chiesa, Papa Leone: “Vanno affrontati con senso di misericordia e vera giustizia verso le vittime e verso gli accusati” - Il Pontefice ai nuovi vescovi: necessario affrontare la piaga degli abusi con "misericordia e vera giustizia verso vittime e accusati" ... Da ilfattoquotidiano.it