Abusi Papa | La Chiesa si inginocchia imparare ad ascoltare ferite

Papa Leone XIV ha guidato nella Basilica di San Pietro in Vaticano la veglia di preghiera organizzata nell’ambito del Giubileo della Consolazione. La Chiesa “di cui alcuni membri purtroppo vi hanno ferito” si “inginocchia” davanti a Maria insieme a chi ha subito “l’ingiustizia e la violenza dell’abuso”, le parole del Pontefice. “Che tutti possiamo imparare da lei a custodire i più piccoli e fragili con tenerezza. Che impariamo ad ascoltare le vostre ferite, a camminare insieme. Che possiamo ricevere da Maria Addolorata la forza di riconoscere che la vita non è definita solo dal male patito, ma dall’amore di Dio che mai ci abbandona e che guida tutta la Chiesa”, ha aggiunto il Papa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

