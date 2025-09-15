L'Aquila - Audizioni, bilancio, odori molesti e riforma del servizio idrico: la Regione Abruzzo affronta nodi cruciali giovedì 18 settembre con assessori e consiglieri. Giovedì 18 settembre la scena politica all’Emiciclo regionale dell’Abruzzo sarà particolarmente densa di appuntamenti istituzionali. Alle ore 10, la II Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture” si riunisce in seduta straordinaria, congiunta con la I Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”, per discutere il progetto di legge n. 722025, promosso da Lorenzo Sospiri e Marianna Scoccia, finalizzato a ristrutturare la normativa vigente sul Servizio Idrico Integrato della regione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Abruzzo, giornata caldissima all’Emiciclo: acqua, sanità e gas al centro