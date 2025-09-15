Abc amplia l’accoglienza | tre nuove case per le famiglie dei piccoli pazienti del Burlo

Tre nuovi appartamenti gratuiti per le famiglie dei piccoli pazienti del Burlo Garofolo. È l’iniziativa presentata oggi a Trieste dall’Associazione bambini chirurgici (Abc), che amplia così il “Progetto accoglienza”, capace già ogni anno di offrire ospitalità a circa 200 nuclei familiari. Le. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

