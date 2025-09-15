Abbiamo trovato l’accordo Lo storico annuncio di Trump è appena arrivato

Il recente annuncio di un’intesa preliminare tra Stati Uniti e Cina sul futuro di TikTok segna un momento cruciale in una saga che ha tenuto col fiato sospeso il mondo della tecnologia, della politica e del commercio globale per mesi. A pochi giorni dalla scadenza di una nuova proroga che avrebbe potuto portare al divieto totale dell’app negli Stati Uniti, l’accordo sembra aver gettato le basi per una soluzione che accontenti le preoccupazioni di sicurezza nazionale americane, pur evitando una rottura diplomatica e commerciale più ampia. L’annuncio è stato dato dal segretario al Tesoro Scott Bessent, a seguito di colloqui a Madrid incentrati sui dazi e sulle politiche economiche tra le due superpotenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

