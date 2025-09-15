Gli Stati Uniti hanno colpito una nave di narcotrafficanti proveniente dal Venezuela in acque internazionali. A renderlo noto è stato Donald Trump, attraverso un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social. Secondo quanto affermato dall’ex presidente americano, l’imbarcazione stava trasportando “ narcotici illegali verso gli Stati Uniti “, confermando che si trattava del secondo colpo inflitto a un cartello della droga venezuelano in tempi recenti. Nell’operazione sarebbero rimasti uccisi tre soggetti, che Trump ha definito “terroristi”, senza fornire ulteriori dettagli sulla loro identità o affiliazione specifica all’interno del traffico di droga. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Abbiamo colpito una nave”. L’annuncio di Trump: “Ecco perché”