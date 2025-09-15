A4 casello di Bergamo chiuso per due notti Lavori anche a Grumello e Capriate
Nuove chiusure in vista per i caselli bergamaschi lungo l’ A4 Milano-Brescia. Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata e in uscita, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 settembre con orario 22-5. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o di Dalmine. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 settembre – con orario 21-5 – sarà chiusa la stazione di Grumello in uscita per chi proviene da Brescia e, con orario 23-5, quella di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: casello - bergamo
A4 Milano-Brescia, 5 notti di chiusure al casello di Bergamo
Monasterolo del Castello - Bergamo ? Relax sul lago di Endine. , Photo© Alessandro Nessi - facebook.com Vai su Facebook
A4, l'uscita di Bergamo chiusa per due notti dalle 22 alle 5 - Il 15 e 16 settembre, lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Come scrive bergamo.corriere.it
A4 Milano-Brescia, 5 notti di chiusure al casello di Bergamo - Le chiusure al casello di Bergamo per manutenzione al cavalcavia dello svincolo e per rifacimento delle barriere di sicurezza. Riporta bergamonews.it