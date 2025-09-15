Nuove chiusure in vista per i caselli bergamaschi lungo l’ A4 Milano-Brescia. Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata e in uscita, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 settembre con orario 22-5. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o di Dalmine. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 settembre – con orario 21-5 – sarà chiusa la stazione di Grumello in uscita per chi proviene da Brescia e, con orario 23-5, quella di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - A4, casello di Bergamo chiuso per due notti. Lavori anche a Grumello e Capriate