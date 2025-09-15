A un anno dalla morte di Luca Salvadori nasce la Fondazione in suo nome | Vogliamo trasformare il dolore in impegno per la sicurezza
A un anno dall’incidente in Germania che il 14 settembre 2024 è costato la vita a Luca Salvadori, è nata la Fondazione a lui dedicata, fortemente voluta dai genitori Maurizio e Monica con l’intento di trasformare un dolore indicibile in un impegno concreto e duraturo. “Un progetto che Luca stesso, con la sua passione e il suo spirito, avrebbe guardato con orgoglio”, si legge nel comunicato. Pilota e youtuber con grande seguito (il suo canale conta più di 600mila iscritti), Salvadori è morto all’età di 32 anni dopo un incidente a Frohburg in Sassonia, durante la tappa tedesca della storica International Road Racing Championship (IRRC). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Nasce la Fondazione Luca Salvadori per sostenere i motociclisti vittime di incidenti - A un anno dall'incidente in Germania che è costato la vita al pilota e youtuber italiano, nasce la fondazione a lui dedicata, fortemente voluta dai genitori Maurizio e Monica. Lo riporta gazzetta.it
Drammi in pista: la morte del pilota Gabriele Cottini un anno esatto dopo quella di Luca Salvadori. “Il dolore non sia vano” - A Milano nasce la fondazione in nome del campione milanese deceduto in una gara in Germania il 14 settembre del 2024 per ... Come scrive msn.com