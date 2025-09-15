A Uboldo un cane ogni 2,5 famiglie | Urgente l’area cani
A Uboldo non c’è mai stata una struttura dove portare i cani quotidianamente: sebbene sia stata sollecitata a più riprese da cittadini, associazioni e gruppi politici nell’ultimo decennio, nessuno spazio verde è mai stato allestito. Così si sente spesso dire ai padroni: “Uboldo ne ha assolutamente bisogno, eppure nessuna amministrazione vuole prendersi davvero a cuore . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: uboldo - cane
Associazione Una Luce Fuori Dal Lager rifugio ad Uboldo ( va ) Sito web : www.canilisaronno.com Dopo esserci presi cura dei nostri cani al rifugio, uscita, pulizia box, cibo , terapie dopo essere corsi alle 13 in clinica da oliver , eccoci a dar ma mangiare - facebook.com Vai su Facebook
Giornata mondiale del cane, i 6 principali falsi miti - Il 26 agosto si celebra la Giornata Mondiale del Cane, un’occasione per riconoscere l’importanza che i cani hanno nella nostra vita e riflettere su come prenderci davvero cura di loro. Segnala ansa.it