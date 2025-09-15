A Uboldo un cane ogni 2,5 famiglie | Urgente l’area cani

A Uboldo non c’è mai stata una struttura dove portare i cani quotidianamente: sebbene sia stata sollecitata a più riprese da cittadini, associazioni e gruppi politici nell’ultimo decennio, nessuno spazio verde è mai stato allestito. Così si sente spesso dire ai padroni: “Uboldo ne ha assolutamente bisogno, eppure nessuna amministrazione vuole prendersi davvero a cuore . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net