A Trapani-Birgi il nuovo polo di addestramento per top gun sugli F-35

Tgcom24.mediaset.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il jet F35 americano parla sempre più italiano. Dopo il centro di assemblaggio di Cameri, nel Novarese, sarà la base aerea militare di Birgi (Trapani) a ospitare il nuovo polo di addestramento dei piloti. Sede del 37esimo stormo, Birgi è un aeroporto militare aperto al traffico civile, e presto diventerà la prima scuola dei top gun del futuro fuori dagli Stati Uniti. La nuova scuola si affiancherà alla International Flight Training School (ifts), centro di eccellenza per l’addestramento avanzato con sede a Decimomannu, in Sardegna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

a trapani birgi il nuovo polo di addestramento per top gun sugli f 35

© Tgcom24.mediaset.it - A Trapani-Birgi il nuovo polo di addestramento per top gun sugli F-35

In questa notizia si parla di: trapani - birgi

A Trapani-Birgi sorgerà il nuovo polo per addestrare i piloti degli F-35. È il primo al mondo fuori dagli Usa

Caccia F-35, base di addestramento piloti in Italia sarà a Trapani Birgi

Base di addestramento globale per F-35 a Trapani-Birgi

Trapani-Birgi nuovo polo di addestramento per i Caccia F35. La notizia fa clamore; F-35, nasce a Birgi la base gemella per la formazione dei piloti; Trapani-Birgi ospiterà il nuovo polo di addestramento dei caccia F-35.

trapani birgi nuovo poloF-35, nasce a Birgi la base gemella per la formazione dei piloti - 35, struttura gemella della Luke Air Force Base in Arizona. Riporta startmag.it

trapani birgi nuovo poloNuovo polo di addestramento globale dei caccia F-35 all’aeroporto militare di Birgi - La Sicilia (e, in questo caso, la provincia di Trapani) sempre ... Scrive itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Trapani Birgi Nuovo Polo