a trapani birgi il nuovo polo di addestramento per top gun sugli f 35

Il jet F35 americano parla sempre più italiano. Dopo il centro di assemblaggio di Cameri, nel Novarese, sarà la base aerea militare di Birgi (Trapani) a ospitare il nuovo polo di addestramento dei piloti. Sede del 37esimo stormo, Birgi è un aeroporto militare aperto al traffico civile, e presto diventerà la prima scuola dei top gun del futuro fuori dagli Stati Uniti. La nuova scuola si affiancherà alla International Flight Training School (ifts), centro di eccellenza per l’addestramento avanzato con sede a Decimomannu, in Sardegna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

