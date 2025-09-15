A Torino due concerti di Renato Zero per il nuovo tour 2026 | dove e quando acquistare i biglietti
Renato Zero torna a far sognare il pubblico torinese. Il cantautore, fresco di pubblicazione del suo ultimo singolo "Senza", ha annunciato le prime 23 date del suo nuovo tour che farà tappa anche all’Inalpi Arena di Torino, per ben due serate, il 7 e 8 marzo 2026. L'annuncio arriva a pochi giorni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Renato Zero torna a marzo a Torino - Il Re dei Sorcini torna a Torino per una doppia data del suo nuovo tour L'OraZero. Si legge su zipnews.it
La scaletta del Tour 2026 di Renato Zero e quanto dura il concerto - Giovedì 18 settembre verranno messi in vendita i biglietti per il tour 2026 di Renato Zero (qui date e biglietti). msn.com scrive