A Sabaudia la Festa dello Sport

In occasione della Settimana Europea dello Sport e dello Sportcity Day arrivano anche a Sabaudia delle giornate dedicate alla vita sana e ai valori del fair play.La Festa dello Sport e organizzata dalla Città di Sabaudia in collaborazione con il III Nucleo Fiamme Gialle con il patrocinio del CONI. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

