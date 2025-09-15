A Novara la serata degli Oscar del Volley

Novaratoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confermata a Novara l’edizione 2025 dell’Oscar del Volley, cerimonia con la quale la Fipav consegna i premi e i riconoscimenti per la scorsa stagione. La manifestazione si terrà all’Auditorium del Banco Bpm di Via Negroni, gruppo bancario che appartiene di diritto alla tradizione del territorio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: novara - serata

"L'appuntamento": serata in vinile tra ska, reggae, funky & soul a Novara

"L'appuntamento": serata in vinile tra ska, reggae, funky & soul a Novara

novara serata oscar volleyA Novara la serata degli Oscar del Volley - Confermata a Novara l’edizione 2025 dell’Oscar del Volley, cerimonia con la quale la Fipav consegna i premi e i riconoscimenti per la scorsa stagione. Lo riporta novaratoday.it

Notte di gloria per le piemontesi del volley. Festeggiano le ragazze di Chieri e Novara - Chieri si è qualificata alla finale della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Novara Serata Oscar Volley