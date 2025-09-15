A Napoli ' Campania Mater' il modello Campania per l' agricoltura che verrà
Napoli, 15 set. - (Adnkronos) - Al Palazzo Reale di Napoli, ventiquattro ore di approfondimenti, dibattiti e analisi scientifica dedicati al futuro dell'agricoltura campana, che si affiancheranno a momenti di racconto e a occasioni di valorizzazione del patrimonio enogastronomico della Campania. Un forum, frutto di un lavoro multidisciplinare di equipe, che riunirà esperti, ricercatori e operatori del settore, chiamati a tirare le somme dell'articolato lavoro svolto e a presentarne la sintesi, raccolta nel rapporto “Campania Mater. Il Modello Campania per il cibo che verrà”. L'opera, curata da Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania, da Teresa Del Giudice, Professoressa di Economia Agraria dell'Università di Napoli Federico II, e da Alex Giordano, Professore Associato di Economia e Management d'Impresa dell'Università Giustino Fortunato e docente di Marketing e Trasformazione Digitale presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli, rappresenta il filo conduttore dell'intero evento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: napoli - campania
Le previsioni meteo per Napoli e Campania, tornano le ondate di calore da mercoledì 25 giugno
Ieri in Campania: esplosione nel centro di Napoli, morto un 57enne. Caserta-Benevento, fondi in arrivo
Allerta meteo per ondate di calore a Napoli e in Campania: caldo record fino a giovedì 3 luglio
Napoli, "Campania Mater": al Palazzo Reale una due giorni sul futuro dell'agricoltura - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
“Stop ai rapporti con Israele”, la Campania approva la mozione - X Vai su X
Campania Mater – 24 ore per l’Agricoltura; comunicato 15 settembre 2025; 'Campania Mater' a Napoli, focus sul futuro dell'agricoltura.
A Napoli 'Campania Mater', il modello Campania per l'agricoltura che verrà - Al Palazzo Reale di Napoli, ventiquattro ore di approfondimenti, dibattiti e analisi scientifica dedicati al futuro ... Secondo iltempo.it
Il Palazzo Reale di Napoli ospita “Campania Mater” - Il 17 e 18 settembre il Palazzo Reale di Napoli diventa cornice di “Campania Mater”, una due giorni interamente dedicata all’agricoltura e alle eccellenze agroalimentari della Campania. Da msn.com