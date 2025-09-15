A Londra manifestazione razzista con bandiere inglesi e israeliane | è tempo di aprire gli occhi

A Londra il 13 settembre si è svolta una grande manifestazione razzista contro gli immigrati e per i “valori” dell’Occidente bianco e cristiano, che sarebbero minacciati da tutti i popoli con altri colori della pelle e con altre religioni. È un fenomeno di massa che esprime tutta la degenerazione del capitalismo e dell’imperialismo occidentali. Per ottenere ancora consenso, mentre l’ingiustizia e l’oppressione sociale dilagano, le classi dominanti forniscono ad una parte del popolo un nemico vicino e identificabile: il migrante e specialmente il migrante musulmano. Già Karl Marx nell’Ottocento affrontava l’avversione degli operai inglesi per gli immigrati irlandesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

